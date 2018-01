NOTA PARANÁ – SOLIDARIEDADE SALVA VIDAS

Voc√™ sabe quais s√£o os reais benef√≠cios que as institui√ß√Ķes filantr√≥picas recebem quando participam do PROGRAMA NOTA PARAN√Ā?

Cada vez que voc√™ deposita suas notas nas urnas do Abrigo est√° contribuindo para que VIDAS SEJAM SALVAS. Com esse pequeno gesto recebemos uma grande ajuda, uma vez que vivemos de doa√ß√Ķes, e o melhor √© quem doa n√£o tem absolutamente nenhum trabalho, e nos AJUDA MUITO!!

A Nota Paraná para o Abrigo de Cães São Francisco de Assis é um show de solidariedade. Em 2017, graças à doação de notas em nossas urnas, demos início a um projeto intenso de castração de cães de rua e queremos continuar com este projeto em 2018. O impacto dessa ação gera uma série de benefícios não só aos cães mas a toda população da cidade.