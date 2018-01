Precisamos da sua ajuda!!

NOSSO ESTOQUE DE RAÇÃO ACABOU!!

Precisamos muito da ajuda de todos.

Um pouco de cada um não faltará para ninguém e nos ajudará muito.

Nossos aumiguinhos consomem 800 kg de ra√ß√£o por m√™s e este m√™s de janeiro nossas colabora√ß√Ķes diminu√≠ram drasticamente.

A ração que nossos aumiguinhos comem é a COME LAMBE.

Você pode entregar sua doação na Agropecuária Crie Bem, na Casa Turnes ou diretamente na sede do abrigo aos sábados.

Mas caso você queira doar algum valor em dinheiro, todo valor é revertido em ração.

Eles contam somente com A SUA GENEROSIDADE!!

Nossos dados banc√°rios:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 2543-7 CONTA 78.000-6 POUPANÇA VARIAÇÃO 51

CNPJ 14.056.762/0001-14 

Eles j√° passaram muita fome nas ruas. N√£o merecem ter que passar fome de novo.

Como diz a Nancy: “Ser√° que se eu dormir a fome passa?”