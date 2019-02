Precisamos muito da sua ajuda!

Na quinta-feira fomos até a casa do senhor Leopoldo na Fazendinha e realizamos uma grande força-tarefa. Fizemos caminhas, vacinamos e medicamos os cães no local, mas a situação é mais séria do que pensávamos. Ao todo há 5 fêmeas e 5 machos adultos, 8 filhotes com 3 meses e 5 filhotes que possuem apenas 15 dias aproximadamente. Há duas cadelas com crias. Elas se revezam para amamentar e estão bem debilitadas, precisando de tratamento com urgência. Uma é cega de um olho e está com ferimento grave com bicheira. E a outra cadela mãe está com muito bernes e diversas feridas pelo corpo.

Nós já conseguimos trazer 7 dos filhotes para a cidade. Eles serão tratados e logo estarão disponíveis para adoção. Os demais filhotes também serão trazidos neste domingo, bem como as cadelas mães, que serão tratadas.

Contas para depósito:

Banco do Brasil

Agência: 2543-7

Conta: 78.000-6

Variação: 51

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis

Banco Sicoob

N√ļmero do banco: 756

Agência: 3035

Conta: 11.709-9

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis