Toda a renda do Abrigo é revertida unicamente aos nossos cães

Quem ajuda, ajuda DE VERDADE! Comeテァa por doar-se a si mesmo.

Ao ajudar o Abrigo de Cテ」es Sテ」o Francisco de Assis, seja como associado, atravテゥs de nossos cofrinhos, promoテァテオes ou mesmo com a entrega de sua Nota Fiscal sem CPF, saiba que todo valor doado por vocテェ テゥ direcionado APENAS PARA NOSSOS CテウS.

Queremos enfatizar que somente os cテ」es recebem nossas doaテァテオes para que vocテェ que admira, respeita e colabora com nosso trabalho saiba que todos os nossos voluntテ。rios tambテゥm doam: A comeテァar por si mesmos.

Alテゥm das colaboraテァテオes que nossos voluntテ。rios realizam em dinheiro, cada um deles DOA seu tempo, seu trabalho e seus recursos para realizaテァテ」o deste trabalho.

Cada procura de caso extremo de abandono, transporte de cテ」es, recolhimento de notas fiscais e cofrinhos テゥ realizada sob テエnus do prテウprio colaborador; cada enfeite, adereテァo, material de escritテウrio usado nos eventos テゥ adquirido com recursos dos voluntテ。rios; cada imagem captada, texto redigido, prestaテァテ」o de contas, trabalho intelectual e braテァal realizado para o abrigo Nテグ テ REMUNERADO.

E テゥ por causa dessas pessoas de bem, que comeテァam por doar a si mesmas, que podemos garantir a vocテェ: sua doaテァテ」o para nossos peludinhos テゥ totalmente revertida para eles. Por isso, continue a ajudar quem assim como vocテェ quer ver um mundo mais justo, mais digno, e mais cheio de afeto, a comeテァar para com os mais indefesos: os anjos de 4 patas.

Com sua ajuda pudemos resgatar o Cebolinha e hoje ele テゥ feliz no Abrigo テ espera de um lar.

LEMBRE-SE SEMPRE: Sテ CONTAMOS COM VOCテ.