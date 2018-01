Visite o abrigo de cães e faça novos amigos

Voc√™ adora c√£es? Que tal passar uma tarde diferente brincando com v√°rios deles? O Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis abre as portas todos os s√°bados a partir das 14h para que o p√ļblico conhe√ßa o local e possa se divertir com os 40 cachorros que l√° est√£o abrigados. Todos s√£o muito amorosos e adoram receber visitas, ent√£o re√ļna a fam√≠lia e amigos para conhecerem novos ‚Äúaumigos‚ÄĚ. Voc√™ sair√° do local alegre e certamente com a vontade de voltar mais vezes, pois¬†ter√° grandes amigos de quatro patas.

COMO CHEGAR

O abrigo fica localizado na Rua Ervino Paulo Weinschutz, n¬ļ 450, na localidade da Roseira em Rio Negro. O local √© de f√°cil acesso. N√£o h√° a necessidade de passar pelo ped√°gio. Veja o mapa de localiza√ß√£o no final da reportagem. Coordenadas para GPS: -26.059773,-49.741341

COMO AJUDAR O ABRIGO

A sua visita já é algo muito importante, pois os cães adoram receber carinho e atenção. Mas você também pode colaborar com o abrigo de várias maneiras. Confira:

– Doa√ß√£o de ra√ß√Ķes e materiais de limpeza: o estoque de ra√ß√£o e de material de limpeza precisa ser constantemente recomposto no abrigo, j√° que √© bastante utilizado diariamente. Voc√™ pode deixar a sua doa√ß√£o diretamente no abrigo aos s√°bados, ou na Agropecu√°ria Crie Bem e Casa Turnes, que s√£o pontos de coleta em Rio Negro. Os c√£es do abrigo consomem em m√©dia 800 kg de ra√ß√£o por m√™s. Entre os produtos de limpeza necess√°rios est√£o: sab√£o em p√≥, detergente, desinfetante, pano de ch√£o, vassoura/rodo, √°gua sanit√°ria, bombril, esponja, baldes e bacias.

– Volunt√°rio: ser volunt√°rio √© sempre muito bom! Voc√™ pode colaborar da forma que puder. Entre as atividades que voc√™ pode colaborar est√£o: bem estar animal, artes visuais (cria√ß√£o de an√ļncios gr√°ficos para divulga√ß√£o do abrigo), ajuda com divulga√ß√Ķes nas redes sociais.

РDoação de valores: a partir de R$ 5,00 por mês você se torna um importante colaborador do abrigo. Você pode depositar o valor na conta:

Banco do Brasil

Agência: 2543-7

Conta: 78.000-6

Variação: 51

CNPJ: 14.056.762/0001-14

Titular: Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis

Ou se preferir, você pode doar através do carnê que se encontra na Agropecuária Crie Bem, no bairro Campo do Gado, em Rio Negro. Há também cofrinhos em diversos estabelecimentos comerciais da cidade. Basta depositar o valor que deseja doar.

РDoação através do Nota Paraná: é possível ajudar o Abrigo de Cães São Francisco de Assis sem desembolsar uma moedinha sequer. Basta apenas doar o seu documento de Nota Fiscal. O abrigo possui parceria com diversos estabelecimentos comerciais que mantém a urna do Programa Nota Paraná a disposição para sua doação. Basta realizar uma compra sem CPF na nota e depositar o cupom fiscal em uma das urnas que estão devidamente identificadas com o logotipo do abrigo. Você também pode enviar uma foto da nota para o WhatsApp: (47) 99600-1983 ou (47) 99634-7589.

CAMPANHA ‚ÄúCASTRA√á√ÉO √Č A SOLU√á√ÉO‚ÄĚ

Na compra de um adesivo da campanha “Castra√ß√£o √© a solu√ß√£o” voc√™ estar√° ajudando a diminuir o n√ļmero de c√£es abandonados nas ruas da cidade. O valor arrecadado com a venda dos adesivos ser√° revertido em castra√ß√Ķes de cachorrinhas que est√£o prenhas nas ruas, cadelas no cio, ou cadela com filhotes abandonados pelas ruas. √Č poss√≠vel obter o adesivo na Agropecu√°ria Crie Bem, Sal√£o Femina ou na lojinha do abrigo aos s√°bados. Custa apenas R$ 2,00.

SUA AJUDA FAZ TODA A DIFERENÇA

√Č importante ressaltar que o Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis n√£o recebe ajuda financeira da prefeitura ou de qualquer √≥rg√£o p√ļblico. N√£o h√° recebimento de verba p√ļblica. Todas as atividades s√£o pagas com a importante ajuda da popula√ß√£o que colabora com doa√ß√Ķes.

Al√©m de manter os c√£es abrigados, a associa√ß√£o tamb√©m realiza ‚Äď na medida do poss√≠vel ‚Äď o resgate e assist√™ncia de c√£es feridos com exames laboratoriais e de Raio-X, e, posteriormente, mant√©m os cuidados constantes com a medica√ß√£o necess√°ria. Todos os c√£es s√£o castrados, desvermifugados e recebem a vacina √Čctupla para sua imuniza√ß√£o. O custo m√©dio entre a chegada de um c√£o na cl√≠nica e sua total recupera√ß√£o pode ultrapassar R$ 1.500,00. Portanto, toda ajuda √© sempre muito bem-vinda e faz toda a diferen√ßa. Ao colaborar com o abrigo voc√™ estar√° salvando a vida de muitos c√£es.

Em agosto deste ano o Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis completar√°¬†sete anos de atividades. √Č uma associa√ß√£o situada na cidade de Rio Negro-PR e n√£o possui fins lucrativos ou pol√≠tico-partid√°rios. Tem como miss√£o resgatar e proporcionar uma vida digna aos animais v√≠timas do abandono, maus tratos ou abusos. O abrigo proporciona aos c√£es todos os cuidados necess√°rios para que eles tenham uma boa recupera√ß√£o, mas o grande objetivo √© conseguir um lar para cada cachorro.

Incentive e motive a solidariedade, pois gestos como esse fazem muita diferen√ßa para uma institui√ß√£o como o Abrigo de C√£es S√£o Francisco de Assis, que depende de doa√ß√Ķes para manter seus 40 c√£es resgatados do abandono e outras situa√ß√Ķes de crueldade.

ADOTE UM AMIGO

Abrigo n√£o √© sin√īnimo de dep√≥sito. Abrigo de c√£es √© um lar tempor√°rio e de transi√ß√£o a um lar definitivo aos animais dentro das normas de ado√ß√£o. Ao adotar um cachorro √© preciso assumir consigo mesmo o compromisso de mant√™-lo sempre saud√°vel. Por isso, al√©m de amor e carinho, ele precisar√° de cuidados constantes. Apenas adote um cachorro se voc√™ realmente puder manter todas as suas despesas, sa√ļde e seguran√ßa f√≠sica e emocional.

Antes de adotar um cachorro o ideal é criar um vínculo com ele. E só o leve para casa se você puder oferecer a mesma segurança e afeto que ele tem no abrigo. Ele merece ser considerado um membro da família e não somente um cão que vai cuidar da casa.

Há pessoas que apesar de afirmarem que amam muito os animais, abrem seu coração apenas aos cães de raça e, principalmente, para os filhotes. Mas cães sem raça definida e mais velhos possuem muito amor, são bem companheiros e trarão muita alegria também para a nova família que o adotar.

Se você não pode adotar, mas o amor é assim tão grande pelo bichinho, que tal se tornar um padrinho? Você pode ser o padrinho do cachorro visitando-o no abrigo, levando ração e brinquedos para ele.

DENUNCIE

Os direitos dos animais nem sempre s√£o respeitados e casos de abandonos e maus tratos infelizmente s√£o constantes em Rio Negro e Mafra. Muitas pessoas ainda pensam que basta ‚Äúempurrar‚ÄĚ o cachorro para o abrigo quando ele n√£o √© mais ‚Äú√ļtil‚ÄĚ.

Denunciar maus tratos ou abandono de animais √© a √ļnica forma de dar o verdadeiro valor aos direitos dos bichinhos e contribuir para diminuir a irresponsabilidade e a impunidade. Antes, por√©m, certifique-se de que se trata realmente de um caso de maus tratos, como espancar ou manter um bicho acorrentado, priv√°-lo de alimentos ou de assist√™ncia veterin√°ria.

Confirmado o crime, colha evidências (fotos, por exemplo) e testemunhos que comprovem a situação e compareça à delegacia mais próxima de sua casa para lavrar um Termo Circunstanciado, citando o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (no 9.605/98).

A Lei dos Crimes Ambientais pune todo aquele, seja pessoa f√≠sica ou jur√≠dica, que pratique crimes contra a natureza e os animais. As penas variam de multas a pris√£o. As den√ļncias devem ser feitas diretamente em uma delegacia de pol√≠cia. Procure o escriv√£o de pol√≠cia e conte o que aconteceu.

Caso n√£o receba um bom atendimento, procure a Ouvidoria ou a Corregedoria da Pol√≠cia Civil, levando o nome da equipe que a atendeu na delegacia. Em √ļltimo caso, procure o Minist√©rio P√ļblico.

FORMAS DE CONTATO COM O ABRIGO

Blog: www.clickriomafra.com.br/abrigodecaes

Facebook: www.facebook.com/abrigosaofrancisco

E-mail: abrigocaes.saofranciscodeassis@gmail.com

Endere√ßo: Rua Ervino Paulo Weinschutz, n¬ļ 450 (localidade da Roseira em Rio Negro-PR)

Coordenadas para GPS: -26.059773,-49.741341

Visitas no abrigo: Todos os s√°bados a partir das 14h

Mapa: