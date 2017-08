A palestra “Guerra do Contestado, aspectos históricos e jurídicos” será no dia 18/09 no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral no Seminário e terá como palestrante o ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, Paulo Roberto Hapner.

Serão ministradas duas palestras nos seguintes horários: 14h30min e 19h30min. Os interessados deverão confirmar participação através do telefone: (47) 3643-7664 até o dia 15/09.