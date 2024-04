Policlínica de Mafra conta com atendimento de diversas especialidades médicas

A Policlínica Municipal de Saúde de Mafra, localizada no Centro de Mafra, oferece atendimento ao público de diversas especialidades como: consultas em oftalmologia, dermatologia, nefrologia, neurologia, otorrinolaringologia, pneuologia, ortopedia, psiquiatria adulto e reumatologia. Além disso, conta ainda com ambulatório de feridas, central de regulação ambulatorial (marcação de consultas) e o Núcleo Materno Infantil (pediatria e ginecologia).

Analisando dados

De 2019 a 2023 foram realizadas 10.610 consultas em oftalmologia, sendo nos anos de 2021 e 2022 com maior número de atendimentos: 3.107 e 3.468 respectivamente. Em dermatologia foram 7.180 consultas, registrando o maior pico em 2022 com 2.414. As consultas com psquiatria de 2022 a 2023 aumentaram em 134,5% ( de 510 para 1196).

No ambulatório de feridas registraram-se 107 atendimentos em 2019, passando para 1.120 em 2023, um aumento percentual de quase 1.000% (976,7%). No quesito marcação de consultas, em 2020 foram 13.907, enquanto em 2023 foram 56.517, ou seja, 306% de aumento. E os atendimentos no Núcleo Materno Infantil, tiveram o pico de atendimento em 2022 com 3.103 atendimentos. No total, de 2019 a 2023 foram 11.147 atendimentos entre pediatria e ginecologia.

Serviço:

Policlínica Municipal de Mafra

Rua: Mathias Piechnick, nº 55 – Centro

Atende de segunda à sexta-feira, das 7 às 16 horas

Telefone: 47 3641-5200.