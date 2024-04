Profissionais da educação participam de formação em Mafra

Dando continuidade às formações oferecidas aos servidores da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, foram realizadas duas palestras na última segunda-feira, 22, no auditório do Cineplus Emacite.

O evento se deu em dois momentos, das 8h30 às 11 horas (turma 1) e das 13h30 às 16 horas (turma 2). Ambas contaram com as palestras de Ailton Dias, que abordou o tema “Criatividade e Habilidades – o futuro de uma profissão” e de Marcio Bernardes com “A importância da interação e do movimento na aprendizagem”.

A secretária da pasta, Jamine Henning e a coordenadora de Educação, Carla Cristina Pinto Wojciechovki como já haviam participado anteriormente destas palestras, decidiram compartilhar com os servidores da educação, uma vez que eram direcionadas a cada indivíduo, agregando ao pessoal e ao profissional.

Autoconhecimento

De acordo com Carla, o dia foi produtivo, com os palestrantes abordando assuntos que levaram à reflexão como: o eu; minha profissão; a importância da minha interação; a minha competência; o que estou fazendo neste mundo. “O objetivo foi fazerem um dia voltado a nós professores e funcionários da educação, a importância de descansar…desacelerar, fazendo com que tenhamos uma melhor qualidade no nosso trabalho”, declarou. Ela explicou ainda: “estamos tentando desacelerar para podermos ter qualidade de vida”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Desafio

As palestras fizeram com que as pessoas pensassem no hoje, em um dia de cada vez, vivendo um grande desafio. “Temos de pensar nos desafios de nossa vida. Essas palestras foram magníficas. Acredito que todos gostaram muito e saíram felizes, mudando o jeito de pensar”, disse Carla.

A secretária Jamine concluiu dizendo que vai haver mais capacitações para os profissionais durante o ano e que este evento foi focado no autoconhecimento. “Este é um componente essencial para uma vida significativa e satisfatória, pois permite que você se conheça profundamente e viva de forma mais autêntica e consciente, levando para seu ambiente profissional, seja dentro ou fora da sala de aula”, concluiu.