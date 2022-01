Aprenda a tirar manchas e deixar os uniformes como novos para a volta às aulas

A volta às aulas faz com que pais, e até mesmo as crianças, comecem a organizar materiais escolares, livros e o uniforme para o novo ano letivo. Neste caso, manter o uniforme limpo e em bom estado é uma das tarefas de grande parte das famílias, principalmente aquelas que contam com mais de um filho.

Um dos maiores desafios é tirar as mais diversas manchas causadas pelas crianças, seja ao comer, ao brincar ou até mesmo durante os estudos, já que o aprendizado vem por meio de diversas novas experiências. Para que tais itens tenham uma vida útil maior e fiquem limpos, Marinês Cassiano, especialista em cuidados têxteis da 5à sec, separou algumas dicas para deixar os uniformes como novos para o retorno às salas de aula.

A principal dica neste sentido, antes de tudo, é ler as etiquetas das peças. Existem no mercado alguns produtos específicos para tirar manchas ou para o clareamento de roupas, mas tais substâncias devem ser utilizadas com cautela, seguindo as instruções do fabricante e as informações contidas na etiqueta de cada peça. Além disso, se após as tentativas de limpeza as manchas não desaparecerem, não tente receitas caseiras com promessas milagrosas, pois algumas fórmulas podem danificar as peças e diminuir a vida útil do item. Leve o uniforme à uma lavanderia que seguirá todas as recomendações, de acordo com as orientações que constam na etiqueta de cada produto.

Uniformes brancos

A primeira medida a tomar é tentar tirar as manchas amareladas antes da limpeza usual, com produtos específicos para esta finalidade e que não comprometam as fibras. Como a roupa branca suja com muita facilidade, é importante que a limpeza seja feita com sabão alcalino e água fria. Em seguida, deixe as peças de molho para que fiquem mais brancas e para eliminar resquícios de outras manchas. É importante enxaguá-las bem para tirar todo o tipo de resíduo existente. As peças brancas devem ser lavadas separadamente, não podendo ser misturadas com outras coloridas, que podem manchar ou danificar o tecido. Utilize a dose certa de sabão, pois o excesso do produto pode gerar o efeito contrário. Ao terminar, estenda as peças à sombra e do avesso. Para casos que não se consiga o resultado esperado, procure uma lavanderia profissional, como a 5à sec, que conta com serviços específicos para roupas brancas.

Canetinha

Caso a caneta estoure, uma alternativa é tentar absorver a tinta com um pano limpo ou algodão umedecido, sem esfregar, apenas pressionando levemente no local. Caso seja necessário, repita o processo antes de lavar normalmente.

Gordura

Alimentos fritos ou gordurosos podem sujar facilmente os uniformes. Uma dica para esse tipo de mancha é aplicar uma camada de detergente neutro no local afetado, com a roupa ainda seca. Após deixar o produto agir por 15 minutos, lave normalmente com as outras peças.

Meias

Parte integrante e que ajuda a compor o uniforme, as meias ficam encardidas quando as crianças decidem caminhar descalças. Para resolver esta questão, é necessário utilizar sabão em barra neutro e deixá-las de molho em uma mistura de água e um pouco de alvejante sem cloro.

Tintas à base de água

A melhor opção é enxaguar as roupas imediatamente com água morna para, em seguida, lavar bem com sabão líquido concentrado. Se a tinta estiver seca há muito tempo, isso pode danificar as fibras. Neste caso, procure um atendimento especializado, como o da 5à sec, e verifique se há a possibilidade de remover a mancha.

Alimentos como sorvete ou chocolate

Toda e qualquer roupa que contenha manchas, principalmente de alimentos, não devem ser misturadas com outras peças antes de tentar remover a sujeira. O primeiro passo é lavar previamente utilizando água morna e um removedor de manchas, sempre respeitando as especificações da etiqueta de cada roupa. Se a mancha não desaparecer, coloque a peça na máquina de lavar e utilize um alvejante adequado para o tipo de material do tecido e cor em questão.

Para finalizar, a especialista em cuidados têxteis alerta que em hipótese alguma devemos guardar a peça suja, sem remover as manchas, pois isso compromete o tecido podendo causar marcas que são mais difíceis de serem removidas.

