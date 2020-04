Famílias de baixa renda de Itaiópolis recebem alimentos das escolas da rede municipal

Devido a pandemia do Coronavírus, onde as aulas estão suspensas, alimentos em estoque com o seu vencimento próximo, foram divididos em cestas e distribuídos para algumas famílias de baixa renda

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte juntamente com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), nutricionista e membros da Assistência Social, reuniram-se nesta quarta-feira 01/04, com objetivo de analisar e discutir o projeto de lei nº 786/20 que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e Senadores, o projeto trata-se da utilização dos recursos e itens da alimentação escolar.

Devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19) as aulas estão suspensas e as unidades da rede escolar municipal possuem alguns alimentos em estoque com o seu vencimento próximo. Vendo a situação de vulnerabilidade social de algumas famílias e conforme a alteração da lei do PNAE, onde permite a distribuição de gêneros alimentícios, foram divididos os alimentos em cestas e distribuídos para algumas famílias de baixa renda durante este período em que as aulas estão suspensas.

Todo o processo de organização para esta ação foi realizada pela Secretaria de Educação, Nutricionista, Assistência Social, Membros do conselho da Alimentação Escolar, diretoras das escolas da rede municipal e da educação infantil.