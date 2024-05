Mafra realiza sinalização viária em estradas do interior

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos está instalando placas indicativas das localidades do interior do município. A iniciativa tem como objetivo melhorar a sinalização viária, proporcionando maior segurança e facilidade de orientação a quem transita pelas estradas vicinais. Ao todo são 42 placas orientativas. A instalação teve início no dia 22 de abril a previsão de término é dentro de 15 dias.

Mesmo para quem conhece o interior do município, as placas pretendem garantir maior segurança viária, pois a instalação de placas indicativas visa melhorar a segurança no trânsito. De acordo com a secretaria de obras, as placas estarão estrategicamente posicionadas para proporcionar uma orientação clara e eficaz, facilitando o deslocamento. Além disso, a sinalização adequada tornará as localidades mais atrativas e acessíveis.

O que vem por aí

A colocação das demais placas, será realizada de forma gradual, contemplando todas as localidades do interior do município. Este é um passo importante para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade mafrense, bem como de pessoas (moradores dos centros urbanos e turistas) que poderão se localizar melhor no interior de Mafra, que é o quarto município maior em extensão territorial de Santa Catarina.