Prefeitura substitui piso do parquinho infantil da Praça Lauro Müller

Não dá para negar que o parquinho é um dos locais favoritos das crianças. No entanto, para garantir a diversão sem comprometer a segurança, é importante seguir procedimentos que garantam a manutenção periódica do local.

Portanto, nesta semana, equipe da Prefeitura de Mafra substituiu o piso do parquinho da Praça Lauro Müller, por grama sintética, uma das forrações indicados para playgrounds, isso porque sua instalação é fácil, sua durabilidade é alta, zero despesas com jardinagem, fácil para limpar, não precisa regar – o que gera ainda economia de água.

Seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para playgrounds, o revestimento do piso foi instalado em uma superfície plana e nivelada, com uma camada de proteção amortecedora de impacto (grama sintética). Lembrando que a praça recebe crianças diariamente e possui ainda brinquedo adaptado para pessoas com deficiência e bancos para o acompanhamento dos pais.