7 de setembro foi marcado pela participação de cerca de 80 entidades no desfile

Este ano o desfile cívico militar aconteceu em Mafra, com a participação da cidade de Rio Negro

A história da proclamação da Independência foi encenada pela Escola de Educação Básica Avencal São Sebastião, dando início ao desfile cívico militar, pelo qual cerca de 80 entidades e escolas percorreram a Rua Marechal Floriano Peixoto.

Homenagens

Durante todo o desfile o público vibrou, aplaudindo cada escola ou entidade que desfilava. Os prefeitos de Mafra e Rio Negro declararam ser esta uma ocasião especial, na qual as duas cidades unem-se num momento de grande importância nacional. “Hoje somos referência no Estado como cidade empreendedora, que olha para frente. Isso podemos ver no desfile de hoje, com nossas crianças, representando o nosso amanhã”, declarou Maas. O prefeito James saudou a todos, desejando que este fosse um momento para as pessoas relembrarem a importância da data na história de nosso país, esperando que o momento fosse de muita alegria para o público presente.

Neste ano, os Prefeitos de Mafra e Rio Negro e os comandantes do 5º RCC e da 11ª brigada antiaérea, passaram em revista as tropas, mas diferente dos outros anos, no final do desfile, seguidos do 5º RCC – Regimento de Carros de combate e banda, além das forças de segurança pública de Mafra e Rio Negro.

Nas fotos o registro de algumas passagens durante o desfile que antecede o dia 8 de setembro, no qual Mafra completa 106 anos.