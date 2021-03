ACI de Mafra posiciona-se contra possível lockdown

Compartilhar no Facebook

Diante de rumores que circulam na mídia, sugerindo o decreto estadual de um novo lockdown, a Associação Empresarial de Mafra enviou ofício à Facisc – Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina e ao prefeito de Mafra, Emerson Maas, posicionando-se contra a referida medida.

No documento a ACI de Mafra salienta que “defende em primeiro lugar a saúde e a preservação da vida, e entende que, a observância por parte das empresas das medidas de segurança impostas pelos rígidos protocolos sanitários, permitem que estas continuem de portas abertas, trabalhando, gerando emprego, renda, impostos e os demais benefícios que a força econômica proporciona a comunidade, inclusive para promover os recursos que são necessários para os investimentos no que diz respeito as medidas de combate a pandemia”.

A entidade ainda explica que entende que o fechamento das empresas não é a melhor resposta para o enfrentamento da pandemia, visto que a disseminação do vírus tem ocorrido, em maior proporção em outras circunstâncias e não dentro das empresas.

É uma realidade a necessidade de que todos sigam rigidamente os protocolos de segurança, o que exige a consciência das pessoas quanto ao momento crítico da pandemia. Alinhado a isso, a ACI de Mafra, têm promovido e apoiado muitas campanhas de conscientização, voltadas ao público empresarial e comunidade em geral. E defende a fiscalização para que sejam aplicadas as sanções para aqueles que ainda acreditam na inexistência do vírus.

A presidente da ACIM, Valquiria T. Rubbo enfatiza no ofício, que “o segmento empresarial vai enfrentar, mais uma vez, sérios problemas caso haja um novo lockdown”, e complementa “rogamos para que se mantenha as empresas em funcionamento pleno, é essencial e de fundamental importância para a saúde econômica do nosso país, como também da população neste difícil momento que enfrentamos, enquanto comunidade.”

