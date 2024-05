Mafra se prepara para a 7ª Conferência Municipal das Cidades

Compartilhar no Facebook

Para dar sequência aos preparativos da Conferência Municipal das Cidades, aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 13, no auditório da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas, reunião para apresentação das tarefas e datas a serem realizadas. A reunião foi conduzida por representantes da Comissão Municipal que atuará na realização da Conferência das Cidades, que em Mafra está na 7ª edição.

A última conferência das cidades realizada em Mafra data de 2016. Para esta edição estão agendadas duas pré-conferências, nos dias 6 e 13 de junho, das 13h30 às 17:00 horas, na Amplanorte. A Conferência Municipal das Cidades será no dia 20 de junho, das 8 às 17 horas, no Cedup, quando serão aprovadas e consolidadas as propostas e eleitos dos delegados para atuarem na 6ª Conferência Estadual e na 6ª Conferência Federal das Cidades.

São os seguintes os eixos a serem debatidos em Mafra:

Eixo 1: articulação entre os principais setores urbanos e com o planejamento das políticas públicas.

– Organização do território;

– Políticas de Habitação e Regularização Fundiária da Política de Desenvolvimento Urbano (PDU);

– Política de Saneamento Básico da PDU;

– Política de Mobilidade Urbana da PDU.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Eixo 2: Gestão Estratégica e Financiamento.

– Gestão interfederativa, cooperação e consórcios;

– Gestão das regiões metropolitanas;

– Financiamento da PDU: Mecanismos Fiscais e Extrafiscais de âmbito local.

– Articulação com o Plano Plurianual (PPA).

Eixo 3: Grandes Temas Transversais

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Sustentabilidade ambiental e emergências climáticas;

– Transformação digital no território;

– Segurança pública e o Enfrentamento do Controle armado dos Territórios populares.

Participação social e política ativa

A 6ª Conferência Nacional das Cidades coloca em perspectiva assuntos centrais da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e depende de uma participação social e política ativa para que o país possa fortalecer a sua democracia e construir cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social.