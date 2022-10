Adão Negro já está em exibição no Cineplus Emacite

Sobre o filme: Adão Negro é o filme solo do anti-herói, baseado no personagem em quadrinhos Black Adam (Dwayne Johnson) da DC Comics, grande antagonista de Shazam!, tendo no longa, sua história de origem explorada, e revelando seu passado de escravo no país Kahndaq. Nascido no Egito Antigo, o anti-herói tem super força, velocidade, resistência, capacidade de voar e de disparar raios. Alter ego de Teth-Adam e filho do faraó Ramsés II, Adão Negro foi consumido por poderes mágicos e transformado em um feiticeiro. Grande inimigo de Shazam! nas HQs, apesar dele acreditar em seu pontecial e, inclusive, oferecê-lo como um guerreiro do bem, Adão Negro acaba usando suas habilidades especiais para o mal. O anti-herói em busca de redenção ou um herói que se tornou vilão, pode ser capaz de destruir tudo o que estiver pela frente – ou de encontrar seu caminho.

Gênero: Ação, Fantasia, Aventura

Classificação: 16 anos

Duração: 2h05

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Trailer: