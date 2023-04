Aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 entra nas fases 4 e 5 na próxima segunda-feira

Trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de liberdade, grupos que contemplam as fases 4 e 5 de vacinação, podem, a partir de segunda-feira, 17, se dirigir às unidades de saúde, que possuem sala de vacina para receber a dose de reforço com a vacina Pfizer bivalente.

A Secretaria de Saúde de Mafra está seguindo as diretrizes do Estado de Santa Catarina, obedecendo o cronograma de vacinação. Vale destacar que a bivalente é a proteção da primeira cepa e da cepa ômicron. A Saúde lembra ainda que grupos prioritários da fase 1, 2 e 3 permanecem sendo vacinados, devendo comparecer em na sua unidade de saúde (ESF).

Grupos prioritários

Fase 1: pessoas com 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: gestantes e puérperas;

Fase 4: trabalhadores da saúde;

Fase 5: pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de liberdade.

Para saber mais

Informe-se na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3645-3931 e 3642-7468 na Coordenação da Atenção Básica ou nas próprias ESFs.