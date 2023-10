Aulas retornarão de forma gradativa em Mafra

Após os recentes eventos climáticos que resultaram em alagamentos e danos às vias, a Prefeitura de Mafra emitiu um comunicado informando que as aulas serão retomadas gradualmente nesta segunda-feira.

Embora os reparos nas estradas e trechos alagados estejam em andamento, algumas áreas ainda podem enfrentar restrições que serão tratadas individualmente em cada unidade escolar, conforme ocorreu na última semana.

AULAS PRESENCIAIS NAS UNIDADES:

Observação importante: Alunos que não conseguirem chegar devido à enchente terão aula programada e a falta devidamente justificada.

As seguintes unidades educacionais retomarão as aulas presenciais, considerando as condições locais:

CEIM Ana Rank

CEIM Faxinal

EMEB Avencal do Saltinho

EMEB Augusta Vitória

CEIM Gunther Werner

CEIM Nossa Senhora das Graças

CEIM Vila Nova

CEIM Edith Herbst

CEIM Sara Rosa

CEIM Forige Bona

CEIM Restinga

EMEB Campo da Lança

CEIM Anjo da Guarda

EMEB Colônia Ruthes

CEIM Breno Cauan

EMEB General Osório

EMEB Felipe Carvalho Martins

EMEB Abelhinha Feliz

EMEB São Lourenço

CEIM Portão São Lourenço

CEM Beija-Flor

CEMMA

EMEB Bituvinha

EMEB Passo da Cruz

CEIM Comecinho de Vida

EMEB São Sebastião

AULAS PROGRAMADAS (REMOTAS) SEM AULAS PRESENCIAIS

EMEB Amola Flecha

CEIM Vila Olsen

EMEB Mário Goeldner

Escola Agrícola

EMEB Evaldo Steidel

Todas as Unidades de Ensino do Estado também retornarão às aulas amanhã, de acordo com a logística de acesso dos alunos. Aqueles que não conseguirem chegar até a sua escola por causa das enchentes não serão prejudicados, pois poderão participar de atividades programadas com a escola. As unidades incluem:

EEB Hercílio Buch

EEB Jovino Lima

EEF Cristo Rei

EEB Dr. Francisco Isabel

EEB Prof. Maria Paula Feres

EEB Prof. Gustavo Friedrich

EEB Santo Antônio

EEB Barão de Antonina

EEB Monteiro Lobato

EEB Tenente Ary Rauen

Ceja

Cedup

A administração da Prefeitura de Mafra reitera seu compromisso em garantir a educação de qualidade e a segurança de todos os estudantes, ressaltando a importância da cooperação e compreensão da comunidade neste período de transição.