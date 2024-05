Prefeitura de Rio Negro e Corpo dos Bombeiros reforçam pedido de ajuda ao RS

Na manhã desta quinta-feira (09), o prefeito James Karson Valério recebeu em seu gabinete, juntamente com o secretário municipal de planejamento, Edson José Guenther, a visita do Comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Negro, 2º Tenente Ricardo Augusto Maioque Baggio e do Capitão Comandante do 2º Subgrupamento e 6º Grupamento de Bombeiros, Bruno Zirpoli de Mattos.

Durante o encontro foi reforçado o pedido de ajuda da população para a campanha SOS Rio Grande do Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná possui uma força-tarefa que atua na pior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul. Em Rio Negro mantém um dos pontos de coletas de donativos. No vídeo gravado com o prefeito os comandantes agradeceram o apoio da população e citaram quais itens são mais necessários no momento.

Todas as informações sobre a campanha SOS Rio Grande do Sul podem ser visualizadas no site da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br