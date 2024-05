Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher já iniciou os atendimentos em Mafra

A segunda-feira, 06, começou com foco na saúde, com a abertura oficial do Projeto Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, com o caminhão instalado no estacionamento do futuro Centro de Reabilitação, Hidroterapia e Saúde Preventiva – Hidro Saúde.

Por meio da parceria entre as Prefeitura de Mafra, Porto União, Irienópolis e o Sesc SC, o projeto tem como objetivos fortalecer e ampliar as ações de prevenção e rastreamento dos cânceres de mama e do colo de útero, que são as principais causas de mortalidade feminina. Na unidade móvel serão oferecidos exames gratuitos de mamografia digital e exame citopatológico (papanicolau – que previne o câncer de colo uterino).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Mafra, haverá 60 exames no dia, sendo 30 mamografias e 30 citopatológicos. Em 151 dia úteis, unidade pretende realizar 6.784 exames. Vale destacar que todos os exames serão pré-agendados pela Secretaria Municipal de cada município envolvido na ação.

Benefícios à população

De acordo com o secretário de saúde de Mafra, Plínio Saldanha, a unidade vai auxiliar todas as mulheres que estão aguardando estes exames preventivos. Ele agradeceu a sua equipe e ao Sesc, “uma vez que a unidade ficará até dezembro e será de grande valia, diminuindo a fila de espera”.

A gerente do Sesc Mafra, Sibeli Liziane Drozdek Contesinimc, destacou da importância do evento, agradecendo os municípios participantes que pactuaram com o Sesc. “O Sesc está a disposição com este e outros serviços para o benefício da população”, disse. O coordenador da unidade, Breno Carvalho de Farias, ratificou as palavras da gerente e destacou a felicidade de trabalhar com as secretarias de saúde dos três municípios. Além disso, ele apresentou a equipe que ficará na unidade: técnicas em radiologia, enfermeira e educadora em saúde.

Para a Administração Municipal, esta unidade com oferecimento de exames é uma solução para a diminuição de filas, não só de Mafra, mas dos outros municípios do Planalto Norte. Mafra possui 1500 mulheres na fila e agora é possível responder a esta demanda e de futuras também.

Serviços da Unidade Móvel

Para saber mais sobre os serviços oferecidos na Unidade Móvel Sesc Saúde da Mulher, entrar e contato com a Unidade de Saúde mais próxima ou via whatsApp com a CRAM- Central de Regulação Ambulatorial de Mafra: 47 99137-2099.