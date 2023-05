Campeonato InterCaps de dominó reuniu Mafra, Rio Negro e Papanduva

Aconteceu na tarde da última quarta-feira, 17, o campeonato InterCaps de dominó. O evento faz parte das atividades em comemoração aos 30 anos do Caps I Casa Azul e da Semana da Luta Antimanicomial. Participaram do campeonato os Caps de Mafra, Papanduva e Rio Negro, totalizando 10 duplas.

O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde com a equipe do Caps de Mafra e contou com o apoio do gerente de esportes Carlos Roberto da Silva e Alexandre Henrique Berger do Setor de Ensino da Secretaria Municipal de Educaçāo, com apoio de estagiários.

Veja quem foram os vencedores:

– 1° lugar: Rosimari e Patrícia – Caps de Rio Negro

– 2° lugar: Jeferson e Emanuel – Caps de Papanduva

– 3° lugar: Romilton e Paulo – Caps de Papanduva

O Caps de Mafra agradece a participação dos Caps de Rio Negro e de Papanduva e também ao Artesanato Coisas Bonitas que doou as medalhas para premiar os vencedores.