CAPS I de Mafra oferece oficina de xadrez motivacional e jogos de tabuleiro

Promover ativação de áreas frontais, associadas a funções cognitivas superiores, além de ser uma alternativa coadjuvante ao tratamento da dependência química são os objetivos da oficina de xadrez motivacional e jogos de tabuleiro, oferecidos gratuitamente no CAPS I Casa Azul de Mafra.

A partir do dia 03 de maio, todas as quartas-feiras, das 9 às 10 horas, na sede do CAPS, vão acontecer as oficinas. Os interessados podem realizar a inscrição na recepção ou via WhatsApp (47) 991525464.

De acordo com a coordenadora do CAPS, Adriana Moro, “as oficinas são direcionadas a pessoas que venham enfrentando problemas com álcool e outras drogas e queiram tentar uma nova metodologia de tratamento”.

Metodologia

Adriana Moro ratifica a psicóloga Priscila Dib Gonçalves que afirma que o xadrez motivacional causa um impacto positivo no tratamento, uma vez que prejuízos nas habilidades cognitivas estão associados a piora do prognóstico em dependentes químicos. O xadrez é considerado uma ginástica cerebral. Nos pacientes melhora a concentração e a capacidade de organizar as informações na mente, fatores essenciais para obterem benefícios na vida real e no combate à dependência.