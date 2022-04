CAPS I de Mafra retorna com reuniões presenciais com usuários e seus familiares

Suspensas por conta da pandemia da Covid-19, reuniões mensais voltam a acontecer

Uma boa notícia para os usuários do CAPS I Casa Azul de Mafra. Na última quinta-feira, 30, foi realizada uma assembleia presencial com os usuários, seus familiares e os profissionais do Caps. As reuniões estavam suspensas por conta da pandemia da Covid-19 e agora retornaram e irão acontecer uma vez ao mês ou conforme demanda da unidade.

Na pauta, vários assuntos como o retorno das atividades, mudança e ausência de alguns profissionais, oficinas de geração de renda, capacitações que estão sendo oferecidas, informação sobre o recebimento de materiais para artesanato e participação na feira municipal na praça do alto de Mafra no dia 9 de abril (sábado)das 8 às 13 horas. Também foram apresentados os trabalhos realizados nas oficinas e a reunião foi encerrada em clima de confraternização.

Ações futuras

De acordo com a coordenadora do Caps, Adriana Moro, a assembleia teve como objetivo levantar as demandas para Conferência Municipal de Saúde Mental que acontecerá no dia 20 de abril no CEDUP.

