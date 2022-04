Carga de cocaína e crack é incinerada pela Polícia Civil em Mafra

Compartilhar no Facebook

Em Mafra, a Polícia Civil incinerou nesta quinta-feira (07) 40 quilos de cocaína e cerca de um quilo de crack apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. A apreensão ocorreu na terça-feira (05) durante uma fiscalização na BR 116, em Mafra. As drogas estavam em um fundo falso de um veículo Citroën/C3 conduzido por um homem de 21 anos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A incineração foi realizada por meio da Divisão de Investigação Criminal e da PRF, com o apoio das Delegacias de Proteção à Criança ao Adolescente à Mulher e ao Idoso (DPCAMI/PCSC), Delegacia da Comarca de Mafra e a Vigilância Sanitária e contou com autorização judicial.

As drogas e o motorista do veículo foram apresentados pela PRF na Delegacia de Polícia da Comarca de Mafra, onde foi lavrado pela DIC/PCSC o auto de prisão em flagrante do homem por tráfico de drogas.