Carnês de IPTU 2022 de Mafra estão sendo entregues pelos Correios

Pagamento com 10%, em cota única, vence dia 15 de março

Os Correios começaram na segunda-feira, dia 31, a entregar os carnês do IPTU de 2022. O pagamento pode ser realizado no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob ou Casas Lotéricas. Para quem optar por pagamento à vista, em cota única, o IPTU deste ano terá vencimento em 15 de março de 2022 e o desconto será de 10%.

O contribuinte que optar pelo parcelamento poderá quitar seu IPTU em até 10 parcelas, com o primeiro vencimento em 15 de março de 2022, terminando em 15 de dezembro de 2022.

Meios digitais

Outra forma de obtenção dos carnês do IPTU 2022 é a emissão de guias no site oficial do município . O cidadão pode consultar os valores e emitir as guias para pagamento através do site do Município (www.mafra.sc.gov.br) pelo link http://131.196.169.16:8050/eiptu/

Mais informações no setor de Controle Tributário da Prefeitura de Mafra, ou pelo telefone (47) 3641-4028.

