Chuva de granizo em Mafra: começou o cadastramento para liberação do FGTS

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra iniciará, por meio da Defesa Civil do Município, o cadastramento para as pessoas que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas de granizo ocorrida no dia 26 de dezembro de 2021.

O cadastro será feito a partir desta quarta-feira, dia 6 de abril, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, na Rua Ben. Pedro Kuss, S/N, no horário das 8 às 12 horas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para o cadastro, o munícipe que possua FGTS retido e tenha interesse em saca-lo deve apresentar os seguintes documentos:

Comprovante de residência atual (3 últimos meses);

CPF e Carteira de Identidade;

Carteira de trabalho

Dias e localidades para cadastramento

O cadastro irá ocorrer em diferentes dias para cada localidade, conforme o cronograma:

Quarta (06/04) Quinta (07/04) Sexta (08/04) Segunda (11/04) Terça (12/04) Amola Flecha Centro I Baixada Jardim Cristal Jardim Paraíso Restinga Augusta Vitória Imbuial Jardim Novo Horizonte Loteamento Chableski Santa Filomena Butiá do Braz – – – –

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Quarta (13/04) Quinta (14/04) Segunda (18/04) Terça (19/04) Quarta (20/04) Santa Terezinha II Vila das Flores Vila Ivete Vila Ivete Vila Grossel São Lourenço Vila Edson Luiz – – Vila Solidariedade – Vila Formosa – – Vista Alegre