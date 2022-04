Conheça os objetivos do Núcleo da Escola Federativa de Mafra

O Prefeito Emerson Maas instituiu em Mafra, por meio do Decreto nº 4.817, o Núcleo da Escola Federativa para gerenciamento de formação, desenvolvimento e gestão de servidores públicos e agentes políticos.

São objetivos do Núcleo da Escola Federativa:

I – Capacitar e aperfeiçoar os servidores públicos e agentes políticos municipais visando a melhoria dos serviços públicos;

II – Sensibilizar servidores públicos e agentes políticos municipais sobre a importância do programa de educação continuada;

III – Disponibilizar cursos de capacitação e aperfeiçoamento por área de atuação;

IV – Acompanhar o nível de adesão aos cursos ofertados;

V – Criar condições que estimulem a participação de servidores públicos e agentes políticos municipais nas atividades de capacitação; e

VI – Estender o atendimento à Câmara Municipal, entes da Administração Pública Indireta e prestadores de serviços.

Qualificação, capacitação e aprimoramento

A escola Projeto Escola Federativa, instrumento corporativo de incentivo aos Municípios que objetiva a educação continuada, a qualificação, a capacitação e o aprimoramento de servidores públicos e agentes políticos na área de gestão pública. Propiciará ao município condições de planejar, formular e implantar políticas públicas com maior eficiência e eficácia, dentro do propósito maior do aperfeiçoamento do pacto federativo.

Conforme declarações do Prefeito Maas, o Núcleo de Mafra é mais uma ação visando a formação, capacitação, desenvolvimento e ações específicas para garantir o aprimoramento da gestão pública e assim, promover o desenvolvimento do Município. “Queremos Mafra inovando e em contínua modernização da gestão do município”, declarou”.

