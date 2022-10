Covid-19: Mafra registra declínio nos casos, mas doses de reforço da vacina está baixo

Secretaria de Saúde alerta para índice baixo de reforço e 2º reforço da vacina contra Covid-19. População não tem procurado as ESFs para se vacinarem

Os casos de Covid-19 em Mafra vem caindo desde agosto e de acordo com o último boletim divulgado em 10 de outubro pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados quatro casos na última semana (04 a 10 de outubro).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Apesar desse índice, os profissionais de saúde continuam alertando sobre a importância da vacina contra essa doença. “É importante manter o esquema de vacinação atualizado. Temos de garantir que a população esteja protegida com vacinas contra Covid-19 que salvam vidas. Temos ainda de priorizar as doses de reforço que estão disponíveis para todos os maiores de cinco anos”, enfatizou o secretário da pasta Plínio Saldanha.

Esquema vacinal

Em Mafra, de acordo com os dados da Saúde, o esquema de duas doses em pessoas acima de 5 anos está acima de 85%, porém as doses de reforço em pessoas acima de 18 anos está baixo. A Secretaria alerta para o baixo índice da dose de reforço (58,51%0 e segundo reforço (5,17%) na população acima de 18 anos. Vale lembrar ainda que a vacina contra Covid está disponível para crianças a partir dos 3 anos de idade, nas unidades de saúde. Os pais ou responsáveis podem entrar em contato com sua ESF de referência e se informar sobre a disponibilidade da vacina. “Com maior cobertura vacinal teremos menores internações e mortes, e isto já é uma realidade em Mafra, pois no momento não há pacientes internados por Covid”, explicou Plínio, fazendo ainda um apelo para que a população busque o segundo reforço, a fim de garantir que o município fique livre da Covid-19.

Confira a tabela abaixo sobre os índices de vacinação

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

DOSES PORCENTAGEM D1 93,11% D2+DU 89,09% (esquema inicial completo) Reforço 58,51% (considerando a população acima de 18 anos) 2º Reforço 5,17 % (população acima de 18 anos)

Confira o Boletim Semanal Covid-19 de 04 a 10/10

BOLETIM SEMANAL COVID-19 – 04 a 10/10 Confirmados na última semana 04 Casos ativos nos últimos 10 dias 04 Atendimentos UPA/COVID 51 Óbitos 150 Internados 0 Total de casos em outubro 2022 05 Total de casos em 2022 8.049 Total de casos (desde o início da pandemia em 2020) 15.384 Total de recuperados (estimativa desde o início da pandemia em 2020) 15.230 MATRIZ DE ALERTA EPIDEMIOLÓGICO (VERDE) Baixo

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde/Vigilância em Saúde

Para consultar a Matriz de Alerta Epidemiológico do Governo do Estado de Santa Catarina, acesse: https://bit.ly/3mpPO4A