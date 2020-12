DPCAMI apresenta diferencial no trabalho desenvolvido em Mafra

Compartilhar no Facebook

Para marcar o fim da campanha “16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”, o delegado Civil da DPCAMI de Mafra, Wagner Valdivino Meirelles recebeu a ACI de Mafra com o intuito de apresentar o trabalho desenvolvido pelo órgão.

Atualmente a Delegacia de Proteção à Criança, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Mafra, possui um diferencial: o atendimento que vai além do policial. A vítima de violência recebe em um primeiro momento o atendimento psicológico e social, uma parceria do órgão público com a iniciativa privada.

O Delegado Civil, Wagner Valdivino Meirelles, explica que parcerias como estas aumentam a qualidade no atendimento. “O número de atendimentos e de denúncias por violência diminuíram e a maioria dos casos não se repetem porque as vítimas passaram a ser melhor orientadas”, destaca.

A DPCAMI atende em sua maioria vítimas de violência doméstica e, quando relacionadas às mulheres, tem como base e amparo a Lei Maria da Penha (lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006). A lei foi criada e mantém o intuito de instituir mecanismos capazes de evitar e punir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

A ACI de Mafra reforça a importância de conhecer o trabalho realizado pela DPCAMI de Mafra e reafirma a importância de parcerias entre o público e o privado que podem resultar em aspectos positivos para toda a sociedade.

“É importante ressaltar a importância da aproximação da ACI de Mafra com a DPCAMI, tendo em vista o trabalho de extrema importância realizado pela delegacia e representada pela pessoa do Dr. Wagner que atua na defesa das questões que envolvem o bem mais precioso de uma comunidade: a família”, enfatiza o presidente da ACI de Mafra, Carlos Alberto Nitz.