Em dois dias Mafra registra 3 óbitos pela covid-19

29 pessoas já morreram vítimas da covid-19 em Mafra.

Todos os leitos da UTI do hospital de Mafra continuam ocupados. Mafra segue em estado gravíssimo (vermelho). Cerca de 60 novos casos foram registrados desde a última sexta-feira

Na última segunda-feira 08, o município de Mafra chegou a sua 29ª morte devido as complicações da covid-19. Trata-se de dois pacientes masculinos, com 39 e 41 anos que veram a falecer no final da tarde da última segunda-feira 08 e uma feminina com 82 anos que estava na enfermaria. Os dois masculinos foram sepultados na manhã de ontem 09, um no cemitério municipal de Mafra e o outro no de Rio Negro. A idosa será sepultada hoje.

Conforme boletim emitido pela Vigilância epidêmica, só no dia de ontem, 35 novos casos foram registrados. Mafra chegou aos 2.815 casos, com 116 casos suspeitos e 190 casos em acompanhamento domiciliar, 05 na enfermaria e 05 internados na UTI do hospital São Vicente de Paulo que estão com 100% de sua capacidade, ou seja, não há mais vagas na UTI de Mafra.

Desde último final de semana até ontem, cerca de 90 novos casos foram registrados em Mafra, o que deixa o município cada vez mais em estado de alerta. A maioria dos casos são de pessoas relativamente jovens, entre 30 a 55 anos o que toma lugares nos leitos de pessoas mais idosas tem maiores chances de ir a óbito por complicações da covid do que os mais jovens. O critério para escolha de vagas na UTI privilegia as pessoas mais jovens, um dos motivos, por terem expectativa de vida maior do que um idoso por exemplo. Sendo assim, os mais jovens infectados acabam muitas vezes, indiretamente são corresponsáveis pelo óbito de uma pessoa mais idosa, caso falte leitos de UTI ou até mesmo vagas nas UPAS, unidades de covid, ambulatórios e até mesmo em leitos hospitalares. Por isto a conscientização dos jovens tomarem ainda mais cuidados em não serem contaminados pela covid-19.

