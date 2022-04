Embriaguez no volante: homem é preso em flagrante após colidir em carro estacionado

Na sexta-feira, 1, por volta das 17h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pioneiro Ricardo Voos, Vila Ivete, onde atendeu a um acidente de trânsito com danos materiais, envolvendo um veículo VW/Gol, o qual estava estacionado na via pública e um veículo Fiat/Doblo, conduzido por um homem de 33 anos de idade, o qual apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica e se recusou a fazer o teste de bafômetro.

Foram lavrados o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), o Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor do veículo Fiat foi preso em flagrante por dirigir veículo sob efeito de álcool e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.

Demais ocorrências policiais do período de 01 a 04 de abril de 2022:

ACIDENTE DE TRÂNSITO/EMBRIAGUEZ NO VOLANTE

No sábado, 2, por volta das 21h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Frederico Heyse, Alto de Mafra, onde atendeu a um acidente de trânsito com vítimas, envolvendo uma motocicleta Honda/CB 300R, conduzida por um homem de 25 anos de idade, o qual se queixava de fortes dores nas costas, sendo conduzido ao Pronto Atendimento do Hospital de Mafra pelo Corpo de Bombeiros e uma caminhonete GM/S10, conduzida por um homem de 42 anos de idade, o qual apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica e se recusou a fazer o teste de bafômetro. Foram lavrados o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), o Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor da caminhonete foi preso em flagrante por dirigir veículo sob efeito de álcool e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.

FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Na sexta-feira, 1, por volta das 17h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Frederico Heyse, Centro, onde funcionários de um hipermercado flagraram uma mulher de 47 anos de idade furtando garrafas de bebidas alcoólicas. A referida mulher foi presa em flagrante por furto e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No domingo, 3, por volta das 7h15, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Rivadavia Haymussi, Vila Jardim América, onde uma mulher de 35 anos de idade relatou que seu marido chegou em casa embriagado e muito agressivo, tendo lhe agredido fisicamente e lhe ameaçado de morte, a colocando para fora de casa, juntamente com seus filhos, sendo a vítima amparada por vizinhos. O marido, um homem de 33 anos de idade, foi preso em flagrante por ameaça e agressão, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.

POSSE/PORTE DE ENTORPECENTES

No domingo, 3, por volta das 15h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Pioneiro Carlos Hable, Vila Nova, quando abordou um homem de 18 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrado em sua posse um “baseado” de maconha, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendidas as drogas.

Na segunda-feira, 4, por volta das 15h50, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Euclides da Cunha, Vila Argentina, quando abordou um homem de 20 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas em sua posse duas “pedras” de crack, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendidas as drogas.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Na segunda-feira, 4, por volta das 12h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Pioneiro Emilio Nunes de Freitas, Vila Solidariedade, quando abordou um homem de 45 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas em sua posse aproximadamente cinco gramas de crack e apetrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas, sendo o referido homem preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis e apreendida a droga.