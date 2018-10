ESFs realizam testes rápidos para detecção de HIV, Hepatites B e C e Sífilis

Uma das formas de se manter saudável é se prevenindo contra doenças e tendo hábitos saudáveis. Além disso, muitas doenças podem ser tratáveis e curadas e quanto mais cedo o diagnóstico, mais as chances de cura. Visando a promoção da saúde da população, a Secretaria de Saúde de Mafra oferece em todas as suas unidades de saúde testes rápidos para detecção de HIV, Hepatites B e C e Sífilis. Para realização dos mesmos, não é necessário marcar consulta ou apresentar qualquer sintoma.

O QUE SÃO

Os testes rápidos são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos resultados são feitas em no máximo em 30 minutos, dispensando uso de reagente adicional, além de não necessitarem de estrutura laboratorial. A utilização dos testes rápidos permite atender à crescente demanda pelo diagnóstico e aumenta a agilidade da resposta aos indivíduos, assim como permite seu rápido encaminhamento para assistência médica e início de tratamento. “É feita a coleta do sangue do paciente por meio de uma lanceta no dedo. São retiradas apenas umas gotas de sangue para análise”, explicou o enfermeiro da Saúde, Márcio Fábio da Silva.

FAÇA O TESTE

Vale lembrar que a Saúde oferece aos trabalhadores uma alternativa para realização de consultas médicas, de enfermagem, vacinações e testes rápidos nas ESFs que realizam atendimento em horário estendido. Em setembro, oito delas atendem após as 16 horas. Para saber o cronograma das unidades com horário estendido e os dias, acesse o site da Prefeitura.