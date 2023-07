Iniciam reservas de vagas para creche Novo Horizonte

A Secretaria de Educação de Mafra informa que já estão sendo feitas as reservadas de vagas para Berçário I e II e Maternal I e II para a creche do bairro Novo Horizonte. Para fazer a reserva da vaga basta acessar o LINK no site da Prefeitura de Mafra. Todas as turmas têm disponibilidade para período integral As aulas iniciarão no dia primeiro de agosto deste ano.

