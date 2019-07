IPMM tem rendimento de quase R$ 1 milhão em junho nas aplicações financeiras

Em termos percentuais, os ativos do IPMM renderam 2,55% no mês, já a meta para junho era de 0,51%

Compartilhar no Facebook

O Instituto de Previdência do Município de Mafra (IPMM) conquistou um retorno de R$ 988.324,92 nas aplicações da carteira de investimentos da autarquia em junho de 2019. O desempenho mensal foi o melhor do ano até agora.

Em termos percentuais, os ativos do IPMM renderam 2,55% no mês, já a meta para junho era de 0,51%.

A aprovação do texto-base da reforma da previdência em comissão especial da Câmara dos Deputados e a perspectiva de queda da taxa básica de juros (Selic) pelo Banco Central ainda em 2019 favoreceram a performance positiva das aplicações do IPMM.

Além disso, a capacitação do corpo técnico da autarquia, por exemplo, por meio de cursos realizados pelos membros de Comitê de Investimentos, e o acompanhamento diário das aplicações também contribuíram para o resultado acima da média.

Atualmente, a carteira de investimentos do instituto é de cerca de R$ 38,6 milhões. Vale lembrar que os ativos da autarquia são aplicados segundo as determinações da resolução n° 3.922/2010 e alterações, do Conselho Monetário Nacional (CMN).