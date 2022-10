Mafra e Rio Negro recebem cavaleiros que refazem o Caminho dos Tropeiros

Compartilhar no Facebook

A Comitiva Paulista, liderada pela  Associação dos Tropeiros de Assis – SP passou por e Mafra e Rio Negro na última sexta-feira, 14, refazendo a passagem das tropas de muares, no início da colonização. Nesse dia aconteceu na ponte Metálica Dr. Diniz Assis Henning, a cerimônia de troca das bandeiras com os prefeitos de Mafra (SC), Emerson Maas, James Karson Valério de Rio Negro (PR) e Weverton Vizentin, de Campo do Tenente (PR).

A cavalgada composta por 13 cavaleiros iniciou em 1º de setembro, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Já passaram pelo estado de Santa Catarina e seguem pelo Paraná até Sorocaba, em São Paulo.

Os prefeitos das cidades vizinhas de Mafra, Rio Negro e Campo do Tenente recepcionaram a comitiva e deram as boas vindas a todos. Maas parabenizou os tropeiros pelo feito, por reviverem a própria origem dos Municípios, destacando as dificuldades enfrentadas na época.

O caminho que as tropas percorriam do Rio Grande do Sul a São Paulo foi aberto nos idos de 1816 e está sendo relembrado pela Tropeada, na medida que iniciou em Cruz Alta (RS), terminando em Sorocaba (SP).