Mafra terá super roda gigante a partir desta quarta-feira (29) no Pilas Park

O Pilas Park continua em Mafra com diversão garantida para toda a família riomafrense. Entre as atrações estão: barco viking, carrinho de choque, sking dance, twister, montanha russa centopeia, mini fusca, Dumbo e tobogã. E a partir desta quarta-feira (29) terá mais uma atração: uma super roda gigante!

HORÁRIOS

O parque fica aberto a partir das 18h durante a semana. No sábado e domingo abre a partir das 15h. No dia 31 o parque ficará fechado. No dia 01 de janeiro abrirá às 15h.

Os ingressos são vendidos na bilheteria do parque, que está localizado na Praça Ferroviário Miguel Bielecki (Praça dos Correios), na Av. Coronel José Severiano Maia, nº 136, no Centro. Valores: R$ 8 cada ingresso ou 5 ingressos por R$ 30.

DIVERSÃO COM SEGURANÇA

O parque segue todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Ao visitar o parque é preciso respeitar as marcações de distanciamento e utilizar máscara em todos os setores. O parque disponibiliza álcool em geral em todos os setores e tem capacidade de público reduzida.

SORTEIO DE INGRESSOS

