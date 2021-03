Mulheres são homenageadas na Prefeitura de Mafra

Policiais, líder comunitária, voluntária, agricultora e enfermeira representaram todas as mulheres do município que no dia a dia trabalham em prol da sua comunidade e das suas famíliasÂ

Tendo à frente do Executivo Municipal, pela primeira vez uma mulher ocupando o cargo de vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, e sendo o secretariado do prefeito Emerson Maas composto por 50% de mulheres no cargo de secretárias municipais, realizou-se uma homenagem para reconhecimento da atuação das mulheres no mercado de trabalho e na sociedade mafrense.

Homenagem

Neste dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, no gabinete do prefeito de Mafra, a secretária de Assistência Social e Habitação, Danielle Kondlatsch, reuniu mulheres que se destacam em suas profissões e afazeres para receberam uma homenagem da Prefeitura. Dirigindo-se às seis homenageadas, representantes da polícia civil, militar, liderança comunitária, voluntariado, agricultura e saúde, a secretária destacou que “estas mulheres desempenham papel importante e fundamental na sociedade mafrense”.

O prefeito Emerson Maas reforçou que as homenageadas foram escolhidas pelo exemplo de luta e dedicação naquilo que se ocupam. “Vocês mostram que as mudanças não dependem somente do poder público, mas do esforço e vontade de cada um, quebrando o paradigma da dependência. E é isso que queremos disseminar no município: o que cada um pode fazer para mudar, para melhorar a situação em que vivem, de sua comunidade e de sua cidade”, declarou. A secretária e o prefeito entregaram às mulheres homenageadas um certificado e um buquê de flores como forma de agradecimento e lembrança pela passagem da data.

Conheça as mulheres homenageadas e suas atribuições:

– Clenice Borba Rodrigues: agente de Polícia Civil há 11 anos, atua na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Nesse trabalho, realiza o atendimento de mulheres vítimas de violência. Destaca-se pelo atendimento acolhedor, livre de julgamentos, dando segurança à s mulheres nesse momento de fragilidade.

– Alaídes Taborda: líder comunitária, presidente da Associação de Moradores da Vila Solidariedade, já desenvolveu inúmeras atividades no bairro. Estimula a manutenção do Clube de Mães, que é um grupo onde mulheres recebem auxílio e incentivo. Representa a mulher mafrense, que batalha pelo bem estar de sua família e sua comunidade.

– Maria Célia Pickcius Valoja de Collo: histórico de voluntariado, realiza importantes ações de cunho social – seja de iniciativa particular ou à frente de instituições. Atualmente participa da gestão do Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis, mas já transformou a vida de inúmeras famílias mafrenses.

– Dinaci Stockschneider: é agricultora, presidente da COOARPA desde 2017, tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Rurais desde 2015. Participa de três conselhos municipais, além de ser coordenadora do Grupo de Mulheres do Planalto Norte da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de SC. Incentiva mulheres na busca pela igualdade, autonomia e uma vida livre de todas as formas de violência.

– Cabo PM Juliana Karolina Nassato: representa o grupo atuante no Programa Rede Catarina de Proteção à Mulher com as policiais Cabo Aline Mari Lucas, Soldado Maira Neidorf Bedin e Soldado Morgana da Correjo Schmitz. Elas executam o Programa Rede Catarina com excelência. O programa tem como objetivo a prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, aproximando a Polícia Militar da cidadã e dando maior efetividade à s medidas protetivas na Lei Maria da Penha.

– Enfermeira Francesli Pereira: representa as mulheres atuantes na linha de frente no combate à COVID-19. É coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Esse departamento tem como característica trabalhar com estatísticas, no entanto a mesma não trata os casos como números e sim como pessoas. Sua dedicação no período da pandemia ultrapassa qualquer expectativa.

Servidoras públicas da prefeitura de Mafra recebem o carinho dos colegas no Dia Internacional da MulherÂ

 “Vocês são fundamentais para o bom andamento do serviço público. Dia a dia mostram o seu valor como trabalhadoras, mães, filhas, amigas, enfim, mulheres comprometidas com uma Mafra melhor” (Prefeito e vice-prefeita de Mafra)Â

Presentes em todos os departamentos da prefeitura de Mafra, as mulheres servidoras pública receberam o carinho de seus colegas de diferentes formas. Na sede administrativa da prefeitura, o prefeito Emerson Maas e a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira cumprimentaram pessoalmente cada servidora pela passagem do Dia Internacional da Mulher. “Vocês são fundamentais para o bom andamento do serviço público. Dia a dia mostram o seu valor como trabalhadoras, mães, filhas, amigas, enfim, mulheres comprometidas com uma Mafra melhor”, destacaram Emerson e Celina, se referindo também as servidoras das demais secretarias.

Ações internas nas secretarias

Na secretaria de educação os servidores homens se reuniram com a secretária de educação, Jamine Hennig, para homenagear as mulheres. “Uma linda mensagem com um pequeno doce fez com que as mulheres da secretaria de educação fossem valorizadas em suas habilidades do dia a dia”, disse a secretária.

Na secretaria de saúde foi gravada uma mensagem homenageando todas as colaboradoras (veiculada em rádio local a pedido da emissora) e também via WhatsApp. As 345 colaboradoras ganharam de lembrança um chaveiro com a inicial do nome em MDF branco que foi pago com recursos próprios das coordenações.

Nas demais secretarias houve cumprimentos e felicitações às servidoras municipais por parte de seus colegas de trabalho.

Vale destacar que as lembrancinhas (chaveiros, bombons) foram custeadas com recursos próprios das coordenações/diretorias/gestores, sem ônus para a Administração Municipal.