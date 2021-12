Passageiros de ônibus são orientados sobre uso de cinto de segurança

Policiais rodoviários federais realizam hoje, em diversos pontos do estado, uma ação educativa para orientar passageiros de ônibus sobre normas de segurança.

A abordagem acontece no terminal rodoviário de Joinville, Tubarão, Lages, Mafra e Blumenau, de onde saem centenas de linhas intermunicipais e interestaduais. Nesta época festas, o número de viagens com veículos coletivos aumenta consideravelmente.

Além de orientar sobre a importância do uso do cinto de segurança durante os deslocamentos, os policiais conscientizam as pessoas sobre cuidados no desembarque fora da estação rodoviária e sobre a travessia indevida na frente dos veículos. Todos os motoristas também estão passando pelo teste com o bafômetro.

A ação integra a Operação Rodovida, que visa diminuir as vítimas nas estradas durante as festas de final de ano, férias de verão e Carnaval. A educação para o trânsito é uma das principais funções da PRF e está prevista no artigo 20 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

