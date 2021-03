Patrulha Covid-19 já fiscalizou 144 estabelecimentos comerciais em Mafra

Nos 4 municípios da região que engloba a Gemfa, já foram fiscalizados 341 estabelecimentos comerciais. A operação se estenderá até o próximo dia 15 de março

Desde a publica√ß√£o do novo decreto n¬ļ 1.172 no √ļltimo dia 25/02 pelo governo do estado de Santa Catarina, suspendendo o funcionamento de servi√ßos n√£o essenciais das 23h de sexta-feira 26 de fevereiro, at√© as 06h de segunda-feira, a Guarni√ß√£o Especial de Mafra (Gemfa), realizou at√© o momento, a fiscaliza√ß√£o em 144 estabelecimentos comerciais em Mafra, visando a verifica√ß√£o e conscientiza√ß√£o referentes as normas das autoridades sanit√°rias durante a pandemia da covid-19, at√© o momento nenhum estabelecimento em Mafra foi interditado.

Até o momento, foram vistoriados 341 estabelecimentos comerciais em todos municípios da região que pertencem a Gemfa (Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo), sendo: 78 em Itaiópolis, 56 em Papanduva, 63 em Monte Castelo e 144 em Mafra.

Alguns estabelecimentos que apresentaram irregularidades acataram as orienta√ß√Ķes das equipes da Patrulha Covid e um estabelecimento foi interditado no munic√≠pio de Papanduva. A opera√ß√£o se estender√° at√© o pr√≥ximo dia 15 de mar√ßo.

