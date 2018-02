Plano para enfrentar o desabastecimento nacional da vacina Pentavalente e BCG é estabelecido pela Saúde de Mafra

A Secretaria de Saúde de Mafra está trabalhando com estoque reduzido das vacinas Pentavalente e BCG e para enfrentar esta situação, dividiu o estoque da vacina pentavalente, enviando as doses para as nove unidades de saúde que possuem sala de vacina. Estas unidades já foram orientadas a manter o cadastro das crianças após o término do estoque municipal.

VACINA BCG

A vacina BCG se caracteriza pela proteção das formas mais graves da Tuberculose e é aplicada na criança ao nascer. Os pais ou responsáveis devem agendar a vacinação de BCG no ESF Central/Vigilância Epidemiológica, único local onde está sendo feita a aplicação desta vacina. O endereço é rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Rua São João Maria. Os telefones são 3642-7775 ou 3642-5867. Vale lembrar que o agendamento pode ser feito por meio das Unidades de Saúde de cada bairro. “Esta medida será adotada até que a distribuição seja normalizada”, explicou a enfermeira Francesli Pereira, da Vigilância Epidemiológica.