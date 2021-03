Prefeito de Mafra assina carta de intenções para aquisição de 56 mil doses da vacina Sputnik V

FECAM está orientando municípios associados no processo de aquisição de doses da vacina para imunização de seus habitantes

Visando tomar medidas eficientes para enfrentamento da Covid-19, o prefeito Emerson Maas assinou nesta segunda-feira (08), carta de intenções, elaborada pela Federação Catarinense de Municípios, Associações de Municípios e Consórcios (FECAM), manifestando o interesse de Mafra em adquirir 56 mil doses da vacina Sputnik V, para exclusiva vacinação da população contra a doença. De acordo com o prefeito, as doses contemplarão pessoas acima de 18 anos, sem distinção.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Por meio da carta de intenções a FECAM pretende auxiliar, no que for preciso, para que protocolos de intenção e a efetivação das compras de vacina aconteçam com a maior antecedência possível. “É salutar a aquisição destas vacinas o mais breve possível, de forma transparente para o munícipe. Mas enquanto não tivermos as doses em mãos, reforço que a população continue sendo responsável, adotando as medidas simples de prevenção, evitando a disseminação do coronavírus”, declarou o prefeito.

Vale lembrar que boa parte do público-alvo local da Campanha Nacional de Imunização já foi contemplado com a vacina contra Covid-19 (trabalhadores da saúde, pessoas idosas e com deficiência, institucionalizadas e idosos com 80 anos e mais. No total o município já recebeu 3078 doses (1ª e 2ª dose) das vacinas Sinovac Butantan/Coronavac, Astrazeneca e Fio Cruz Oxford que estão sendo aplicadas neste público-alvo da primeira fase.