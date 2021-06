Prefeito Emerson Maas recebe visita de Secretário Estadual de Saúde

Na tarde desta quinta-feira (10), o prefeito Emerson Maas acompanhado da vice-prefeita Celina Dittrich Vieira e do secretário municipal de saúde, Plínio Saldanha, receberam a visita do secretário de estado de saúde, André Motta Ribeiro.

Na passagem pelo município, o secretário veio reforçar a aproximação entre os entes, além de falar dos planos e ações como o de trazer mais serviços de saúde para a região e tornar a mesma o mais autossuficiente possível. Em relação à campanha de vacinação contra Covid-19, falou do calendário de entrega das doses, distribuição aos municípios e efetivação das vacinas. “A intenção do Estado é que até outubro todos os públicos já tenham recebido a primeira dose”, disse.

O prefeito Emerson Maas falou sobre o mutirão de vacinação – Dia D – que acontece nesta sábado, 12, seguindo o calendário de vacinação do estado. “A vacinação segue e à medida que recebemos as doses vamos fazendo o chamamento da população”, explicou. O prefeito aproveitou a ocasião para agradecer o apoio do Governo do Estado e solicitou ao secretário que revisse a logística sobre o encaminhamento de pacientes, não apenas durante a pandemia, mas rotineiramente.

Após a conversa no gabinete do prefeito, o secretário, junto ao deputado estadual Ricardo Alba, e sua equipe acompanharam o prefeito, o secretário de saúde e os vereadores Dircelene Dittrich Pinto (presidente), Rafael Augusto Cavalheiro e Everton Stach para visitarem a UPA e o Hospital São Vicente de Paulo.

