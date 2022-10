Prefeitura vai recuperar ginásio Tutão e Centro de Serviços para o patrimônio do Município

O Prefeito Emerson Maas apresentou na sexta-feira, dia 30, várias excelentes notícias para Mafra. A compra novamente do Ginásio Tutão (Werner Weinschutz) que tinha sido dado ao Instituto de Previdência do Município de Mafra – IPMM, troca de dívidas; a compra novamente da área do Centro de Serviços, que também estava com o IPMM e ainda a transferência do patrimônio do Ginásio Wilson Buch, do Estado para o Município. Informou ainda sobre a compra de terreno para a construção de nova pré-escola na Bela Vista do Sul.

Ginásio Tutão

Maas anunciou que já enviou ao Conselho do IPMM a proposta da compra do Ginásio Tutão, no valor de aproximadamente R$ 3 milhões, para que ele volte a ser do Município. Hoje o Município não tem nenhum espaço próprio, apropriado para a prática esportiva.

Centro de Serviços

Anunciou ainda que também está em negociação a compra novamente do Centro de Serviços, que da mesma forma foi dado ao IPMM em troca de dívidas. “Estamos recuperando o que outras gestões perderam, para que voltem ao patrimônio do Município de Mafra”, declarou Maas.

Wilson Buch

O terceiro anúncio feito pelo prefeito foi o da transferência do Ginásio Wilson Buch, que era patrimônio do Estado, para o Município. “O Wilson Buch já foi passado para o Município,por meio de lei e assim teremos dois ginásios de esportes, o que representa um grande um avanço para quem não tinha nenhum”, declarou e concluiu afirmando que “isso demonstra como, dia a dia, estamos trabalhando e crescendo para valorizar o nosso povo mafrense”.

Abelhinha Feliz

Por fim anunciou uma excelente novidade para a localidade de Bela Vista do Sul: já adquiriu de nova área na comunidade, de 22 mil metros para a construção de uma escola nova, com 8 salas de aula, para receber a pré-escola Abelhinha Feliz. Investimentos da ordem de R$ 1,5 milhões.