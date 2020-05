Programa Saúde na Hora já está funcionando em Mafra

Com o novo Programa Saúde na Hora, que Mafra passa a adotar, o objetivo é atender principalmente os trabalhadores que não possuem condições de comparecerem nos horários normais das Unidades de Saúde.

Para isso, foi criado um sistema de atendimento com horário estendido, em três Unidades de Saúde – Central, Vila Nova e CAIC – que vão permitir que o trabalhador possa ser atendido, de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 21h30. É importante que as pessoas liguem antes para as suas unidades para o agendamento, ou então, a partir das 17h30, diretamente para o telefone das unidades do Saúde na Hora, que são:

– Unidade de Saúde Central – 98436-2398

– Unidade de Saúde Vila Nova – 98455-8095

– Unidade de Saúde CAIC -98455-7082

Para qual unidade você deve ir?

Para cobrir todo o município, as três unidades, que ficarão abertas das 17h30 às 21h30, vão concentrar o atendimento das demais unidades, sendo que cada uma agrupará certos bairros e localidades:

– Unidade de Saúde Central – vai atender os trabalhadores das ESFs do Centro, Jardim América e Espigão do Bugre (Espigão/ KM 9/ Vila Ruthes/ Leonel/ Avencal de Cima/ Avencal do Meio/ Avencal São Pedro/ Rio da Areia de Baixo/ Rio da Areia do Meio/ Rio da Areia de Cima/ Rio Preto do Sul/ Rio Preto Velho/ Bituvinha/ Bituva Papuã/ Bituva/Fazenda do Potreiro/Campo da Lança/Vila Peschel/Estação Tingui/ Vila Grein/ Vila Pscheidt/ Vila Souza/Vila Neumann)

– Unidade de Saúde Vila Nova – vai atender os trabalhadores das ESFs da Vila Nova, Faxinal, Restinga, Bela Vista, Saltinho do Canivete e Nova Esperança (Augusta Vitória e Avencal do Saltinho)

– Unidade de Saúde CAIC – vai atender os trabalhadores das ESFS da Vila Ivete, São Lourenço, Butiá dos Tabordas e Vista Alegre