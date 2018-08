Reunião tratou do cenário das pessoas em situação de rua em Mafra

Na manhã da última segunda feira, 20, a Prefeitura de Mafra através da Secretaria de Assistência Social, realizou a segunda reunião para abordar o cenário das pessoas em situação de rua existentes no município de Mafra, onde estiveram presentes diversas entidades.

Nesta reunião, foram apresentados os casos estudados pela secretaria em municípios que já possuem ações realizadas nesse sentido, como é o caso dos municípios de Balneário Camboriú, Curitiba e Três Lagoas.

ATENÇÃO À SITUAÇÃO

Atualmente o município, para auxiliar nessa situação, conta com o serviço de casa de passagem, desenvolvido em parceria com a ATENA, que realiza o acolhimento institucional de adultos em situação de rua. Esse é um serviço que integra a Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e tem foco no atendimento imediato e emergencial para pessoas em trânsito.

PROPOSTAS

Com base nos estudos de caso que deram certo e discussões de propostas a serem realizadas, ficou acertado que o Município irá iniciar as seguintes ações:

– Para os casos em que for constatado alcoolismo, será realizado um trabalho para a conscientização sobre a importância do internamento, essa ação será desenvolvida através de uma parceria entre as Secretarias de – Assistência Social e Saúde;

– Será desenvolvida a campanha “Não dê esmola”, onde será realizado um trabalho de conscientização da população do motivo pelo qual essa prática não deve ser realizada;

– No caso dos malabaristas ou pessoas que trabalhem nos semáforos, será feito um projeto para fornecer alvará, autorizando as atividades.

Segundo a secretária da pasta, Kátia Borges Saliba, “estamos preocupados com a situação e em busca de soluções, para a campanha ‘Não dê esmola’. Nossa intenção é de tentar fazer uma ação conjunta com os municípios próximos para um melhor resultado na ação”.