Saúde de Mafra conclama população para se vacinar contra Influenza

Salas de Vacina de Mafra possuem doses de vacina contra gripe a espera da população acima de 6 meses de idade

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, faz um apelo à população que não se vacinou contra a gripe/Influenza. Basta se dirigir a uma unidade de saúde que possui sala de vacinação em Mafra. Vale lembrar que o frio não causa resfriado ou gripe, mas pode facilitar a transmissão da doença. Muitos vírus, incluindo o rinovírus, responsável mais frequente pelo resfriado comum, e o Influenza, causador da gripe, permanecem infecciosos por mais tempo e se replicam mais rapidamente em temperaturas mais frias.

E vem frio por aí

De acordo com a EPAGRI/CIRAM, no sábado, 26, a temperatura vai variar entre 11 e 13° com probabilidade de chuva à noite. E no início de setembro uma frente fria avança por Santa Catarina, provocando chuva e na sequência diminuição da temperatura.

Meta não atingida

A Vigilância Epidemiológica de Mafra alertou que durante a campanha de vacinação, atingiu-se 49,59% (14.584 pessoas) de cobertura vacinal da população-alvo (22.418 pessoas). Apenas três grupos atingiram mais de 50% de cobertura: idosos (56,67%); trabalhadores da saúde (70,93%); população privada de liberdade (100,89%). A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90% de cobertura vacinal da população.

Consequências da circulação do vírus

O médico da Secretaria da Saúde, André Flores Agostine explicou que “o município não atingiu 50% da população vacinada e com isso houve diversos atendimentos por conta do vírus, acarretando na falta de medicações nas farmácias do SUS e particulares e no aumento de internamentos”. Ele comparou ainda a questão financeira entre o custo de um internamento em UTI mais elevado que uma vacina contra Influenza. De acordo com o Ministério da Saúde o objetivo da imunização é prevenir a gripe e proteger as pessoas com maior risco de desenvolver complicações, reduzir as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza.

Doses descartadas

A Vigilância Epidemiológica de de Mafra alerta que tem em estoque doses de vacina contra Influenza à disposição de toda a população mafrense, a partir dos seis meses de idade. Vale destacar que estes lotes da vacina tem validade até o início de 2024. Após este prazo, todos deverão ser descartados. As doses de vacina são envidas pelo Governo do Estado, conforme o número da população.

Veja onde se vacinar em Mafra e evite a doença e a circulação do vírus

ESF/UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO ENDEREÇO E TELEFONE (47) ESF Jardim América – Ben. Ulla Schneider Jardim América Rua José Reitmeyer, s/n. 99195-0507 ESF VILA NOVA I e II – Ricardo Gregório Vila Nova Rua Carlos Urbanite, s/n. 99127-0140 ESF CAIC I e II Vila das Flores Avenida das Rosas, 6377 – 99182-6051 ESF ESPIGÃO DO BUGRE I e II – Ben. Ana Zilda Ruthes Espigão do Bugre Rua Ramiro Ruthes, s/n. 99189-9462 ESF CENTRAL I E II Centro Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 99153-2991 ESF FAXINAL – Guilherme Ganzert Faxinal Rua José Stoebel Filho s/n – 99189-0850 ESF SÃO LOURENÇO – Edvino Hable São Lourenço Estrada Geral São Lourenço – 99185-3391 ESF VISTA ALEGRE – Ben. José Tauscheck Vista Alegre Rua Tupinambás, s/n. – 99258-3251 ESF RESTINGA I e II – Vereador Edson Luiz Schultz Restinga Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 99252-1482 ESF BELA VISTA DO SUL – Juventino Haas Petters Bela Vista do Sul Rua Primitivo Peters, s/n. – 99617-4786