Saúde de Mafra ganha prêmio na 3ª Mostra Catarinense “Brasil, aqui tem SUS”

A Secretaria de Saúde de Mafra recebeu na sexta-feira (13), em São Bento do Sul, o prêmio de melhor experiência exitosa de Santa Catarina nota 100, com o trabalho “Transplante dental autógeno realizado na ESF como uma alternativa reabilitadora para o SUS”. O cirurgião dentista especialista em traumatologia bucomaxilofacial, Charles Rauen, trouxe essa técnica para o SUS de Mafra, a qual consiste em remover o dente do siso cirurgicamente e reimplanta-lo no lugar do dente molar afetado.

Com esse prêmio, Mafra está classificada para mostra nacional que acontecerá em julho em Campo Grande. O dentista e a Secretária Municipal de Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, receberam com orgulho o prêmio, trazendo mais um troféu para Mafra no que tange a práticas exitosas na saúde do município.