Semana do MEI em Mafra segue com palestras e consultorias

Dando continuidade a Semana do MEI em Mafra, na noite de quarta-feira, dia 24, na Amplanorte aconteceu a Palestra “Sei Controlar Meu Dinheiro”, proferida pela consultora Aline. Ela explicou como é importante ter o controle financeiro do seu negócio. Durante o dia aconteceu, na Sala do Empreendedor, a consultoria coletiva de planejamento estratégico.

Nesta quinta-feira, 25, a Semana do MEI reservou o dia para consultorias individuais aos Microempreendedores na Sala do Empreendedor. A Sala fica localizada na Praça Lauro Muller, alto de Mafra.Na sexta-feira, dia 26, a Semana do MEI contará com a última Oficina, “Como Atender Para Vender Mais”.

Ainda dá tempo de participar. Informações com a Sala do Empreendedor, pelo whatts 47 3643-7742.