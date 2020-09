Super bazar do Santuário Aparecida de Mafra continua neste final de semana

O Santu├írio Nossa Senhora Aparecida de Mafra est├í realizando um super bazar com pre├žos a partir de R$ 1,00. Est├úo sendo comercializadas roupas, cal├žados, artigos de cama, mesa e banho, eletrodom├ęsticos e m├│veis.

O bazar est├í aberto ao publico no Sal├úo de Eventos do Santu├írio, que fica localizado na Av. Cel. Severiano Maia, pr├│ximo ao Hospital S├úo Vicente de Paulo em Mafra. H├í reposi├ž├úo de estoque diariamente, ent├úo n├úo deixe de conferir as novidades. O bazar acontece das 08h ├ás 17h na sexta-feira e s├íbado e das 8h ├ás 12h no domingo.

Essa ├ę uma ├│tima oportunidade para que os compradores confiram de pertinho as novidades que o bazar oferece. S├úo pe├žas seminovas e usadas, onde ├ę poss├şvel encontrar de tudo, desde acess├│rios e bijuterias, at├ę roupas e eletrodom├ęsticos, com pre├žos super especiais que atendem a todos os gostos e bolsos. O Bazar Beneficente ├ę montado gra├žas ├ás doa├ž├Áes que s├úo recebidas pelo Santu├írio. Tudo ├ę separado e organizado com muito carinho pela equipe de volunt├írias. Colabore e prestigie!