Sussurrofone auxilia na fala das crianças da pré-escola do CEIM Vila Nova

Projeto tem como objetivo aliar a ludicidade a um aprendizado eficiente e que proporcione conhecimentos fundamentais para a alfabetização

Os alunos da pré-escola do CEIM Vila Nova estão aprendendo de forma lúdica como melhorar os sons da fala e realizar a articulação correta das palavras por meio do projeto “Sussurrofone como ferramenta pedagógica”. Este consiste em um brinquedo (telefone sem fio) que amplia o som para que a criança compreenda e possa corrigir a sua pronúncia.

O começo

De acordo com a professora que desenvolve o projeto, Franciele Aparecida de Andrade Fleischmann, as atividades com o Sussurrofone iniciaram esse ano, após se observar as dificuldades dos alunos com relação a articulação correta das palavras. “As crianças se mostraram curiosas em escutar a sua voz, com a amplitude 10 vezes maior. Assim conseguem prestar atenção no que está sendo trabalhado”, disse.

Ela explicou ainda que por se tratar de um telefone consegue-se conectar essa ferramenta de forma lúdica tornando o aprendizado mais significativo. “Pode ser ampliado para os níveis seguintes, pois auxilia na compreensão e articulação correta das palavras, o ouvir e reproduzir de forma adequada os fonemas. Com isso a criança compreende e presta atenção no que ela está lendo, falando e assim consegue reproduzir na escrita futura”. Além da alfabetização, o sussurrofe pode ser utilizado na matemática para a construção da situação-problema.

Como é trabalhado com as crianças

O objetivo principal dentro da sala de aula é desenvolver a atenção, uma vez que o aluno fala mais baixo, ouve sua voz com maior amplitude e assim fica concentrado na pronúncia das palavras e pode melhorar a dicção, percebendo de imediato o que está sendo falado e consequentemente corrigido. Os materiais estão sendo confeccionados para todos os alunos da turma. Essa ferramenta pedagógica é utilizada em diversos momentos da aula, no trabalho com músicas, nas atividades de consciência fonológica, com rimas, parlendas, cantigas de roda e pronúncia de palavras.

O resultado, de acordo com a professora, é que por meio dessa ferramenta lúdica a criança fique motivada e interaja de forma prazerosa com o brinquedo para o aprendizado acontecer.

Fala professora!

“Com os impactos da pandemia na aprendizagem na educação infantil ficou evidente a importância da escola no contexto social. Muitas lacunas estão sendo observadas no desenvolvimento psicomotor, social, interpessoal, cognitivo e sendo assim é fundamental reorganizar a rotina da sala de aula, com práticas efetivas e que possam reconectar o aluno com uma aprendizagem real e significativa”, disse Franciele, que aponta ainda: “uma das situações é a questão da oralidade, a fala infantilizada, a falta de vocabulário, de imaginação, criação de histórias, pensamento, atenção e concentração. Esse projeto tem como objetivo aliar a ludicidade a um aprendizado eficiente e que proporcione conhecimentos fundamentais para a alfabetização”.

